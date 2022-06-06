Kum Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Kum Futbol Turnuvası sona erdi

06.06.2022 11:29
Kum Futbol Turnuvası sona erdi

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, nefes kesen final müsabakalarının ardından büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Gölcük Gençlerbirliği Spor şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, nefes kesen final müsabakalarının ardından büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Gölcük Gençlerbirliği Spor şampiyon oldu.

Gölcük'te yaklaşık 25 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası nefes kesen final müsabakaları ile sona erdi. Değirmendere Yüzbaşılar Sahili'ne renk ve heyecan katan turnuvada; büyüklerde 32 takım, küçüklerde ise 13 takımda toplam 354 sporcu mücadele etti. Gençlerin ilgi gösterdiği Kum Futbolu Turnuvası finallerinde büyüklerde Azat İnşaat, küçüklerde ise Gölcük Gençlerbirliği Spor şampiyon oldu. Kupalarını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in elinden alan şampiyon takımlar büyük sevinç yaşadı.

Ali Yıldırım Sezer, "Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, maçları yakından takip eden seyircilerimize, hakemlerimize ve turnuvanın düzenlemesinde emeği geçen spor birimimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada ise; 10-12 Haziran'da Plaj Voleybolu heyecanı var. Tüm hemşehrilerimizi de bu heyecana da ortak olmaya bekliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kum Futbol Turnuvası sona erdi
Kum Futbol Turnuvası sona erdi
Kum Futbol Turnuvası sona erdi

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kum Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kum Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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