"Kumar kötülüklerin anasıdır" sözü karşılık buldu! Sadece dakikalar içinde servet kaybeden Neymar'ın girdiği haller kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

"Kumar kötülüklerin anasıdır" sözü karşılık buldu! Sadece dakikalar içinde servet kaybeden Neymar'ın girdiği haller kamerada

30.03.2023 17:44

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatan PSG''nin yıldızı Neymar, online kumar oyununda dakikalar içinde 1 milyon eurodan fazla para kaybetti. O anlarda şekilden şekle giren Neymar'ın tavırları dünya basınında gündem yarattı.

Fransız devi PSG'nin 31 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Neymar, sıra dışı yaşam tarzıyla gündemden düşmüyor. Twitch'te açtığı canlı yayınlarda saatlerce bilgisayar oyunları oynayan Neymar, bu kez kumar tutkusunu gözler önüne serdi.

BİLGİSAYAR BAŞINDAN KALKMIYOR

Saatlerini bilgisayar başında geçiren ve oyun oynarken hamburger yemeği sevdiğini söyleyen Neymar, bu kez daha ciddi kayıpları olan bir alana yöneldi. Online pokere merak salan Brezilyalı futbolcu, dakikalar içinde 1 milyon eurodan fazla para kaybetti.

ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Kaybettiği paradan sonra ağlıyormuş ve sinirlenmiş gibi yapan Neymar, ardından kahkaha atmaya başladı. 31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 günlük ücretini dakikalar içinde çöpe attı. Neymar'ın ilginç tavırları Fransız basınında büyük tepki çekerken, dünya basını da bu olaya geniş yer verdi.

YORUMLAR
500
Kumar ocak söndürür! Dakikalar içinde servet kaybeden Neymar şekilden şekle girdi Kumar ocak söndürür! Dakikalar içinde servet kaybeden Neymar şekilden şekle girdi Messi de değil Neymar da! Mbappe'nin maaşı, herkesi şaşırtıyor Messi de değil Neymar da! Mbappe'nin maaşı, herkesi şaşırtıyor

Neymar, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Kumar kötülüklerin anasıdır' sözü karşılık buldu! Sadece dakikalar içinde servet kaybeden Neymar'ın girdiği haller kamerada - Son Dakika


Son Dakika
19:06 Trabzonspor ve Fatih Terim görüşmesi gerçekleşti! İşte yaşananlar
18:43 Ghezzal'dan derbi öncesi Fenerbahçe'ye gözdağı! Taraftarına da mesaj yolladı
15:39 Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Yayınlanan bildiride seçim vurgusu
18:24 UEFA, yumruk olayının ardından Sivasspor'a cezayı kesti! F.Bahçe ve Trabzon'a da fatura çıktı
18:07 Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 54 araç birbirine girdi! 2'si ağır 6 yaralı
17:51 Emine Erdoğan, BM özel oturumunda eşiyle özdeşleşen sloganla çağrı yaptı
17:43 Şanlıurfa'da muhtarın vurulma anı kamerada! Katil zanlıları babası ve üvey kardeşi çıktı
17:41 Inter yıkımı yaşadı! Milli maçta sakatlanan Çalhanoğlu'na hasret kalacaklar
17:18 8 ton çöpü tek tek karıştırdılar! Aradığını bulduğunda küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu
17:18 YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına karşı yapılan itirazları reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 19:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: "Kumar kötülüklerin anasıdır" sözü karşılık buldu! Sadece dakikalar içinde servet kaybeden Neymar'ın girdiği haller kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement