"Kumar kötülüklerin anasıdır" sözü karşılık buldu! Sadece dakikalar içinde servet kaybeden Neymar'ın girdiği haller kamerada

Tarih belli oldu! Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor

Fransız devi PSG'nin 31 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcusu Neymar, sıra dışı yaşam tarzıyla gündemden düşmüyor. Twitch'te açtığı canlı yayınlarda saatlerce bilgisayar oyunları oynayan Neymar, bu kez kumar tutkusunu gözler önüne serdi.

BİLGİSAYAR BAŞINDAN KALKMIYOR

Saatlerini bilgisayar başında geçiren ve oyun oynarken hamburger yemeği sevdiğini söyleyen Neymar, bu kez daha ciddi kayıpları olan bir alana yöneldi. Online pokere merak salan Brezilyalı futbolcu, dakikalar içinde 1 milyon eurodan fazla para kaybetti.

ŞEKLİ DEĞİŞTİ

Kaybettiği paradan sonra ağlıyormuş ve sinirlenmiş gibi yapan Neymar, ardından kahkaha atmaya başladı. 31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 günlük ücretini dakikalar içinde çöpe attı. Neymar'ın ilginç tavırları Fransız basınında büyük tepki çekerken, dünya basını da bu olaya geniş yer verdi.