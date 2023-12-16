Kumluca\'da Anaokulları Futbol Turnuvası

Kumluca'da Anaokulları arasında 13-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen futbol turnuvası, 8 takımın katılımıyla yapıldı.

Turnuvanın finalinde Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu ve Müjgan Çetin Okulları takımı karşılaştı. 30 dakika üzerinden oynanan karşılaşma 15 dakikalık devrelerle gerçekleşti. Karşılaşmanın normal süresi içinde gol gelmeyince, sonucu penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarını 3 – 2 kazanan Portakal Çiçeği Anaokulu turnuvanın şampiyonu oldu. Maç sonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi. Minik futbolcuların kupa ve madalyalarını protokol üyeleri verdi.

Kumluca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca; "Miniklerimize spor ile kazanılan centilmenlik, dostluk, arkadaşlık, paylaşma alışkanlığını kazandırmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvamız sona erdi. Turnuvamıza katkı sağlayan tüm miniklerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA