Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı

24.03.2022 11:45
Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul sporları Voleybol Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul sporları Voleybol Turnuvası başladı.

Kumluca Okul Sporları" kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası başladı. Kumluca Spor salonunda gerçekleşen turnuvada okul takımları ilçe şampiyonu olmak için mücadele veriyor.

Turnuvada 350 sporcu mücadele edeceğini belirten İlçe Spor Müdürü Erol Koca, "21 Mart 2022 Pazartesi günü başlayan ilçe şampiyonamız 1 Nisan 2022 Cuma günü final müsabakasıyla sonuçlanacak. 25 okul takımın katıldığı voleybol turnuvasına, yıldız kızlar, genç kızlar A - B ve genç erkekler A kategorilerinde gerçekleşiyor. Toplamda 350 sporcunun yer aldığı turnuva, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yapılıyor. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi, gelişmesi, özgüvenli olması ve derslerindeki başarısı için spor yapmalarını çok önemsiyoruz Bu amaçla Turnuvaya katılan tüm okul takımlarına başarılar diliyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı
Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı
Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kumluca'da Okul Sporları Voleybol Turnuvası başladı - Son Dakika


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