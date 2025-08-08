Kunduz Yağlı Güreşleri Başladı

19. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri, ilçe merkezindeki kortej yürüyüşü ile başladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen yürüyüşe Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Kunduz Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Kunduz güreşleri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen güreş ağaları, güreşçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Düzenlenen kortejde davul, zurna eşliğinde protokol üyeleri, halkı selamlayarak Vezirköprü 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndan başlayarak Köprülü Mehmet Paşa Parkı'na kadar yürüdü. Kunduz güreş ağası Halil İbrahim Çiçek, Geleneksel Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri için tüm halkı ve güreş severleri Kunduz Er Meydanı'na davet etti. - SAMSUN