Kuntz görevden alınacak mı? Mehmet Büyükekşi, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası konuştu - Son Dakika

Kuntz görevden alınacak mı? Mehmet Büyükekşi, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası konuştu

Son Güncelleme: 09.09.2023 00:47

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, maçın sonucu ve takımın performansı hakkında özür diledi. Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruya yanıt veren Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik" dedi.

A Milli Takım'ın, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistanla 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"EN AZINDAN BERABERE BİTTİ ÇOK ŞÜKÜR"

Mücadeleyi değerlendiren ve kötü oyun için özür dileyen Büyükekşi, "Çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası'nı garanti eder şekilde buradan ayrılmalıydık. Birçok pozisyondan yararlanamadık. En azından berabere bitti çok şükür. 10 puanla liderliğimiz devam ediyor ama buradan böyle bir sonuçla ayrılmamamız gerekiyordu. Halkımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

STEFAN KUNTZ İLE DEVAM MI?

A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz ile yola devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Büyükekşi, "Bugün için konu Stefan Kuntz değil. Kaybettiysek beraber kaybettik. Takımımızda çok güzel bir arkadaşlık var. İnşallah daha iyi ve güzel günler göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kuntz görevden alınacak mı? Mehmet Büyükekşi, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuntz görevden alınacak mı? Mehmet Büyükekşi, çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası konuştu - Son Dakika
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