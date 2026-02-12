Kupada müthiş maç! Penaltılarda turladılar

İtalya Kupası çeyrek finalinde Lazio, deplasmanda Bologna'yı seri penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Normal süresi 1-1 tamamlanan mücadele büyük heyecana sahne oldu.
Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bologna, 30. dakikada Santiago Castro'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün kapattı. Lazio, ikinci yarının başında 48. dakikada Tijanni Noslin'in golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran Lazio, adını yarı finale yazdırdı. Başkent ekibi yarı finalde Atalanta ile karşılaşacak.
