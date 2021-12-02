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Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti! - Son Dakika

Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!

02.12.2021 12:09
Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!

Ziraat Türkiye Kupası tarihi bir maça sahne oldu. Kupada Hatayspor'un iki kalecisi kırmızı kart gördü, golcü Mame Diof iki kez kaleye geçmek zorunda kaldı. Buna rağmen tur Hatayspor'un oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte Mame Diouf'un 2 kez kaleye geçmesi ve seri penaltı atışlarında kaleyi koruması maça damga vurdu.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekip Eyüpspor'un golünü 19. dakikada Enes Keskin, Hatayspor'un golünü ise 74. dakikada Fatih Kuruçuk kaydetti. Uzatmalarda başka gol olmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Hatayspor 5. tura adını yazdırdı. Eyüpspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

MAME DIOUF 2 KEZ KALEYE GEÇTİ

Atakaş Hatayaspor'da kaleci Abdullah Yiğiter, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Uzatma dakikaları gelene kadar 5 değişiklik hakkı dolan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti. Uzatmanın ilk yarısında +1 değişiklik hakkını kullanan Hatayspor, yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ı oyuna aldı. Boyar da 120. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalınca kaleye yine Diouf geçti. Penaltılarda da kaleyi Mame Diouf korudu.

Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!

Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti! - Son Dakika Spor


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