Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Eyüpspor'u konuk etti. Ev sahibi ekipte Mame Diouf'un 2 kez kaleye geçmesi ve seri penaltı atışlarında kaleyi koruması maça damga vurdu.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Konuk ekip Eyüpspor'un golünü 19. dakikada Enes Keskin, Hatayspor'un golünü ise 74. dakikada Fatih Kuruçuk kaydetti. Uzatmalarda başka gol olmayınca penaltılara gidildi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Hatayspor 5. tura adını yazdırdı. Eyüpspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

MAME DIOUF 2 KEZ KALEYE GEÇTİ

Atakaş Hatayaspor'da kaleci Abdullah Yiğiter, 90+4. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Uzatma dakikaları gelene kadar 5 değişiklik hakkı dolan Hatayspor'da Mame Diouf kaleye geçti. Uzatmanın ilk yarısında +1 değişiklik hakkını kullanan Hatayspor, yedek kaleci Yavuz Buğra Boyar'ı oyuna aldı. Boyar da 120. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalınca kaleye yine Diouf geçti. Penaltılarda da kaleyi Mame Diouf korudu.