Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
18.02.2026 20:37
Söğütspor Taraftar Grubu Hooligans, hafta sonu oynanan Tavşanlı Linyitspor maçı sonrası İl Güvenlik Kurulu'nun kararınca deplasman yasağı olmasına rağmen stada taraftar alınmasına tepki gösterdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 15'inci haftasında Söğüt İlçe Stadı'nda Tavşanlı Linyitspor'u konuk etti.

MÜCADELEYİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR KAZANDI

Maçı deplasman ekibi Tavşanlı Linyitspor maçın 87'inci dakikasında bulduğu penaltı atışını İbrahim Zeytin topu filelere gönderdi. Bu gol aynı zamanda maçında skoru olurken, İbrahim Zeytin gol sonrası sevincini taraftarları ile yaşadı.

DEPLASMAN YASAĞI VARKEN TRİBÜNE GİRDİLER

Söğütspor Taraftar Grubu Hooligans, Tavşanlı Linyitspor maçı sonrası İl Güvenlik Kurulu'nun kararınca deplasman yasağı olmasına rağmen stada taraftar alınmasına tepki gösterdi.

''NEDEN BİZDE 3 OTOBÜS POLİS VAR''

Yaşanan bu olaylar sonrası Söğütspor Taraftar Grubu Hooligans bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Linyit Tribünü neden Söğüt deplasmanındaydı, Söğüt'te hani deplasman tribünü yoktu. Hani Söğüt'te deplasman tedbiri alınması zordu. Osmaneli maçından beri yoğun emniyet ile maçı takip ediyoruz. Hiç bir deplasmanda 1 tane polis yokken neden bizde 3 otobüs polis var. Osmaneli maçında ceza alan arkadaşlarımızın kardeşlerimizin neden 1-2-3 senedir cezaları devam ediyor. Bu zamana kadar sadece 2 Eylül maçına deplasman tribünü olarak gittik. Hiç bir deplasmana da gidemedik. Şimdi gelelim hakem hatalarına. Neden her maç puanımız kıl payı çalınıyor. Pazar günü olan Linyit maç penaltı kararı doğrumuydu. Siz her maç doğramaktan sıkılmadınız biz her maç doğranmaktan sıkıldık. Her sene olduğu gibi düşmemizi isteyenler var. Düşmemizi bekleyenler, isteyenler daha çok bekler bu takım bu sene söke, söke ligde kalacak" denildi.

Futbol, Spor

