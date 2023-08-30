Kuraların çekilmesine saatler kaldı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor - Son Dakika

Kuraların çekilmesine saatler kaldı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor

Son Güncelleme: 30.08.2023 11:59

Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek.

KURALAR 31 AĞUSTOS'TA ÇEKİLECEK

Dev heyecan Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

32 TAKIM YER ALACAK

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak. 4'er takım 8 grupta mücadele edecek.Gruplarda ilk maçlar 19/20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

İşte torbalar;

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuraların çekilmesine saatler kaldı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuraların çekilmesine saatler kaldı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor - Son Dakika
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