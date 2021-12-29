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Kürek Milli Takımı olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor - Son Dakika

Kürek Milli Takımı olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor

29.12.2021 11:03
Kürek Milli Takımı olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor

Kürek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak derece elde etmeyi hedefliyor.

Kürek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak derece elde etmeyi hedefliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen hazırlık kampına katılan sporcular, çalışmalarını sürdürüyor. Sporcular koşu ve egzersizlerin ardından her gün Köyceğiz Gölü'nde kürek çekiyor.

Kürek Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Sorumlusu Nuri Topsakal, AA muhabirine, 26 kişilik kalabalık bir kadroyla kampa girdiklerini söyledi.

Şimdiye kadar Rio'ya ve Tokyo'ya bir ekiple katıldıklarını aktaran Topsakal, "Bundan sonraki hedeflerimiz daha fazla ekiple olimpiyatlara katılabilmek. Sporcularımız son yıllarda Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında derece almaya başladılar. Bir sonraki hedefimiz artık olimpiyatlara daha kalabalık teknelerle gitmek." dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı hedeflediklerine işaret eden Topsakal, "Yine buraya mümkün olduğu kadar fazla tekne sınıfıyla katılmaya çalışıyoruz. Ayrıca son yıllarda bizim için önemli olan bir konu da kadın sporcularımız çok iyi dereceler almaya başladı. İnşallah bayan sporcularımızla da olimpiyatları hedefliyoruz." diye konuştu.

Milliler hedefleri doğrultusunda azim ve hırsla çalışıyor

Kampa katılan milli kürekçi Bayram Sönmez ise marttan sonra uluslararası yarışların başlayacağını dile getirdi.

Yunanistan'da bir yarışa katılacaklarını, daha sonra İtalya'da yarışmalar olduğunu anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"2013'te Akdeniz Oyunlarında Türkiye'ye iki madalya kazandırmıştık. Birini ben kazanmıştım. Kürek sporunda bir önceki Akdeniz Oyunlarında iyi bir netice alamamıştık. Önümüzdeki sene inşallah Akdeniz Oyunları'nda iyi dereceler almayı planlıyoruz. Daha sonra 2023'te olimpiyat hazırlık kota yarışlarında kota alıp olimpiyatta madalya hedefliyoruz."

Milli kürekçi Enes Gök ise en büyük hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu, bunun için azim ve hırsla çalıştıklarını kaydetti.

Eylülde U23 Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazandıklarını hatırlatan Gök, "Öncelikli hedefimiz, 2022'de bu gümüş madalyayı altın madalyaya çevirmek ve dünya şampiyonasında da madalya almak. Sonrasında 2023'te Paris Olimpiyatları için kota yarışları olacak. Paris'e gidebilmek için kota almak istiyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kürek Milli Takımı olimpiyat hedefiyle kürek çekiyor - Son Dakika Spor


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