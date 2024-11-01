Kürek Sörfü Kupası Kemer'de - Son Dakika
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Kürek Sörfü Kupası Kemer'de

Kürek Sörfü Kupası Kemer\'de

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Kemer'de 9 ülkeden 270 sporcuyla başladı. Kortej yarışı yapıldı.

01.11.2024 19:48
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2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı.

Kemer Belediyesinin desteğiyle Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneğince (KEMİAD) Ayışığı Koyu'nda düzenlenen yarışmaya 9 ülkeden 270 sporcu katıldı.

Yarışlar öncesinde sporcular ve vatandaşlar, kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Liman Caddesi'nde başlayıp Kemer Cumhuriyet Meydanı'nda sona bulan kortejde sporcular giydikleri kostümlerle renkli görüntüler oluşturdu.

İlçede tatilini sürdüren turistler ve vatandaşlar, korteji cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, gazetecilere, Türkiye'nin en önemli spor destinasyonları arasında yer alan Kemer'de ekim ayını yoğun bir şekilde geçirdiklerini söyledi.

İlçede yapılan 14 spor organizasyonundan ikisinin dünya şampiyonası olduğunu belirten Topaloğlu, "Bu organizasyonlarda yaklaşık 8 bin sporcu ağırladık. Bugün de belediyemizin destekleriyle düzenlenen Kürek Sörfü Kupası yarışlarının startını verdik. Türkiye'de tanınmaya başlayan bu sporun merkezinin Kemer olacağından şüphemiz yok. Belediye olarak tüm spor organizasyonlarına destek vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ayışığı Koyu'un 3 kilometrelik parkurunda başlayan yarışlarda, sporcular derece elde etmek için kürek çekti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Necati Topaloğlu, Etkinlik, antalya, Kültür, Turizm, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kürek Sörfü Kupası Kemer'de - Son Dakika

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