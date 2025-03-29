Kürespor, Hükmen Yenilgiye İtiraz Etti

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Kürespor Başkanı Abdullah Malca, İl Tertip Komitesinin kulüpleri için aldıkları 3-0'lık hükmen yenilgi sonrası Türkiye Futbol Federasyona itiraz yaptı.

Olay, 15 Şubat günü Gölpazarı İlçe Stadı'nda oynanan Gölpazarı Belediyespor- Kürespor müsabakası sonrasında meydana geldi. Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu temsilcisi Gölpazarı Belediyespor ligin 9'uncu haftasında kendi evinde ligin güçlü takımlarından Kürespor ile karşı karşıya geldi. Maçı deplasman takımı Kürespor 4-2 kazanırken, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı kart cezalısı futbolcu oynatıldı

Bu maçta Küresporlu İshak Arslan'ın kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen Gölpazarı Belediyespor maçında sahada bulunurken, bu duruma ev sahibi takım itiraz etti. Ardından İl Tertip Komitesinin toplanarak, 3-0' hükmen Gölpazarı Belediyespor galip sayılması kararı aldı.

Kürespor'dan TFF'ye itiraz

Kürespor Başkanı Abdullah Malca bu alınan karar sonrası TFF'ye bir itiraz dilekçesi yazarak, "Kürespora verilen cezanın verildiği ilgili müsabaka Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu temsilcisi Gölpazarı Belediyespor ligin 9'uncu haftasında 15 Şubat 2025 tarihinde oynanmış. Fakat Gölpazarı Belediye Spor'un 19 Şubat 2025 tarihinde itirazda bulunmuştur. ilgili itirazı sevk etmeyip Gölpazarı Belediye Spor Kulübünü küme düşürmemek için 31 gün beklettikten sonra ligin son haftasında 22 Mart 2025 tarihinde oynanacak olan Kürespor-1299 Bilecikspor müsabakasından bir gün önce alelacele karara bağlamaya çalışarak hem kulübümüzü hem de diğer kulüpleri mağdur etmişlerdir. Ayrıca Tertip Komitesi üyelerinden birinin toplantıda olmadığı halde yerine farklı bir kişi tarafından imza atılmıştır. Tebliğ edilen evraktaki usulsüz imzadan ve karardan dolayı Söğüt Savcılığına Suç Duyurusunda bulunulmuştur. Bende bugün itiraz dilekçemi TFF kargo yoluyla gönderdim" dedi. - BİLECİK