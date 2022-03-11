Kürşat Adana Demirspor'da - Son Dakika

Geçen sezon futbol kulübünü kuran Adana Büyükşehir Belediyespor, 15 yaşındaki santrafor Kürşat Duran Şaş'ı, Adana Demirspor altyapısı bünyesine dahil etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Kursları'ndan gelen ve Adana Büyükşehir Belediyespor'a yükselen 15 yaşındaki Kürşat Duran Şaş, mavi lacivertli kulübün altyapı antrenörlerinin takibi ve seçmesi sonucu, Adana Demirspor altyapısına dahil oldu.

Adana Demirspor Akademi Direktörü Özgün Zengin ve U 15 Teknik Direktörü Ali Yılmaz, Adana Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Kadir Özdemir'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Altyapıya verdikleri önemin meyvelerini toplamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Kadir Özdemir, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın sporda altyapıya verdiği önemin sonucu bu. Futbolda amatör yaş kategorisinde kesinlikle olmayacağız. Belediye takımlarının amatör takımlarla mücadele etmesini pek doğru bulmuyorum. İlk yılımızda Kürşat kardeşimiz Adana Demirspor altyapısına dahil oldu. Kürşat'a başarılar diliyorum. Bu kardeşimize eğitim veren ve destek veren antrenör arkadaşlarımı da kutluyorum" dedi. - ADANA