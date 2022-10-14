Kurumlar arası Voleybol turnuvası - Son Dakika
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Kurumlar arası Voleybol turnuvası

14.10.2022 09:24
Kurumlar arası Voleybol turnuvası

0 galip ayrıldı.

0 galip ayrıldı.

Gençlik ve Spor Düzce Müdürlüğü tarafından amatör sporların geliştirilmesi ve özendirilmesi için Amatör Spor Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı turnuvada ilk maçını 2-0 kaybeden Düzce Basın takımı ikinci maçında Düzce Orman takımı ile karşı karşıya geldi. Yeni Koç Nurullah Çelebi ile sahaya çıkan Düzce Basın maçın ilk setinde rakibini 25-16, ikinci setinde ise 25-20 yenerek sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Düzce Basın takımı gruptaki son maçında 18 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'da Sosyal Güvenlik takımıyla karşılaşacak. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

voleybol, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurumlar arası Voleybol turnuvası - Son Dakika

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