Kuşadası\'nda Yetenek Taraması Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrencileri tespit ediliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. sınıf öğrencilerine yönelik genel tarama testleri ilk olarak Karpuzlu ilçesinde başlarken, yetenek avcılarının ikinci durağı Kuşadası ilçesi oldu. Program çerçevesinde gerçekleştirilen testlerle öğrencilerin fiziksel yeterlilikleri, koordinasyon, sürat, dayanıklılık ve temel motor becerileri ölçülerek spora yatkınlıkları bilimsel kriterler doğrultusunda değerlendirildi. Adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Taramaların Aydın'ın diğer ilçelerinde de planlı şekilde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN