Kuşadası Tenis Kulübü Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Spor

Kuşadası Tenis Kulübü Kapılarını Açtı

Kuşadası Tenis Kulübü Kapılarını Açtı

Kuşadası Belediyesi tarafından tamamlanan Kuşadası Tenis Kulübü, 5 uluslararası standart tenis kortu ile hizmete girdi. Spor severler tarafından yoğun ilgi gören tesis, kadınlar ve çocuklar için de çeşitli olanaklar sunuyor.

28.01.2025 15:48  Güncelleme: 15:51
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Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kuşadası Tenis Kulübü, kapılarını açtı. Uluslararası standartlara sahip 5 korta ev sahipliği yapan Kuşadası Tenis Kulübü, hizmete girdiği ilk günden itibaren tenis severlerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in vizyon projeleri arasında yer alan ve spor severler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Kuşadası Tenis Kulübü hizmete girdi. Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman Caddesi'nde 6 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, ev sahipliği yaptığı uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortu sayesinde kapılarını açtığı ilk günden itibaren dolup taştı.

Tenis kortlarının yanı sıra spor alanı ve aletleri, çocuk oyun grubu, yürüyüş yolları, kafeterya, seyirci tribünleri ve 900 metrekarelik yeşil alanı ile de kente değer ve kalite katan Kuşadası Tenis Kulübü, sporseverlerden tam not aldı. Kulübün ilk konukları olan tenis tutkunları Kuşadası'na bu denli modern ve kaliteli bir spor tesisi kazandırdığı için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Tenise yeni başlamak isteyenlerin uzman antrenörler tarafından verilecek bireysel ve grup eğitimlerine de katılabileceği Kuşadası Tenis Kulübü'nde Adalı Kart sahiplerine yüzde 50 indirim uygulanıyor. 7'den 70'e tüm yaş grupların hitap eden Kuşadası Tenis Kulübü için Adamobil uygulaması veya kusadasiteniskortu.com adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak mümkün oluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kuşadası Tenis Kulübü Kapılarını Açtı - Son Dakika

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