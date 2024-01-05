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Kuşadasıspor, Batuhan Özduran'ı transfer etti - Son Dakika
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Kuşadasıspor, Batuhan Özduran'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı ve daha önce Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da da forma giymişti.

Kuşadasıspor, Batuhan Özduran\'ı transfer etti
05.01.2024 - 11:00,
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ara transferin hareketli kulübü Kuşadasıspor, Darıca Gençlerbirliği'nden stoper Batuhan Özduran'ı renklerine bağladı. Sezonun ilk yarısında Darıca formasıyla 12 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan kariyerinde daha önce amatör olarak Kırşehir Çayağzıspor ve Bartınspor'da forma giydi.

Kaynak: DHA
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