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Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz - Son Dakika

Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz

10.02.2022 12:13
Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor'da yönetim pazar günü iç sahada zirve takipçisi Bitexen Düzcespor'la oynanacak karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor'da yönetim pazar günü iç sahada zirve takipçisi Bitexen Düzcespor'la oynanacak karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz dağıtılacağını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kuşadasısporumuzun büyük önem taşıyan Düzcespor maçı biletleri yönetim kurulumuz tarafından toplu şekilde alınmış olup, taraftarımıza ücretsiz dağıtılacaktır. Bütün Kuşadası sevdalıları davetlidir" ifadelerine yer verildi. Kuşadasıspor'da hafta içinde göreve getirilen Teknik Direktör Bülent Ataman takımın başında ilk maçına çıkacak.


- Kuşadası
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Futbol Federasyonu, Play Off, Kuşadası, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da biletler ücretsiz - Son Dakika Spor


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