Kuşadasıspor Evinde Ergene Velimeşespor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Kuşadasıspor Evinde Ergene Velimeşespor ile Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kuşadasıspor, son iki maçını kazanarak çıkışa geçmişken, evinde Ergene Velimeşespor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Kuşadasıspor 7 puana, Ergene Velimeşespor ise 6 puana yükseldi.

24.11.2024 16:30
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son iki maçını kazanıp çıkışa geçen düşme hattındaki Kuşadasıspor, evinde Ergene Velimeşespor ile golsüz berabere kaldı. İki takım da maç boyunca girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Kuşadasıspor bu sonucun ardından 7 puana yükseldi ancak ateş hattından çıkamadı. Ergene Velimeşespor ise 6 puana yükselse de sonuncu sırada yer aldı.

Kaynak: DHA

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