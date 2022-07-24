Kuşadasıspor golcüyü buldu - Son Dakika
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Kuşadasıspor golcüyü buldu

24.07.2022 11:34
Kuşadasıspor golcüyü buldu

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Kuşadasıspor, hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendirdi.

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Kuşadasıspor, hücum hattını Düzcespor'dan santrfor Murat Gürbüzerol'la güçlendirdi. Kariyerinde Manisaspor, Zeytinburnu, Akhisarspor, 1922 Konyaspor, Samsunspor, Balıkesirspor, Boluspor, BŞB Erzurumspor, Giresunspor, Uşakspor, Sarıyer, Amed Sportif ve Serik Bld formalarını da giyen 34 yaşındaki tecrübeli golcüyle anlaşma sağlandı. Kariyerinde her profesyonel ligde oynayan Murat geçen sezon 3'üncü Lig'de Düzcespor'da 15 gol, önceki sezon 2'ncie Lig'de Serik'de 16 gol kaydetti.


- Kuşadası
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Gürbüzerol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşadasıspor golcüyü buldu - Son Dakika

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