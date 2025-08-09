Kuşadasıspor Profesyonel Lige Dönmeyi Hedefliyor - Son Dakika
Kuşadasıspor Profesyonel Lige Dönmeyi Hedefliyor

09.08.2025 17:54
Kuşadasıspor, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyerek 3. Lig'e dönmek için transfer çalışmalarına başladı.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Kuşadasıspor'da Basın Sözcüsü Ekrem Keser hedeflerinin yeniden profesyonel lige geri dönmek olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de istediği sonuçları alamayarak küme düşen ve 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alacak olan Kuşadasıspor'da, yeni sezon öncesi hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlı ekip, yönetim değişikliğinden teknik kadroya, transfer çalışmalarından hedeflere kadar birçok yenilikle taraftarlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sezon öncesinde gerçekleştirilen genel kurulda kulüp başkanlığı görevini bırakan Yaser Doğan'ın yerine Kudret Durdu seçildi. Yeni başkanla birlikte yönetim kadrosunu güçlendiren Kuşadasıspor, hem idari hem sportif anlamda yeniden yapılanma sürecine girdi. Teknik direktörlük görevine ise geçen sezon BAL'da Hendekspor'u çalıştıran tecrübeli antrenör Ersin Sarı getirildi. Sarı, tecrübeli ve dinamik bir ekiple sahaya çıkmayı planlarken, tempolu futbol anlayışıyla takımı yeniden profesyonel lige yükselmeyi hedefliyor.

Basın Sözcüsü Ekrem Keser, iç transferde 11 futbolcuyla yeniden anlaşarak iskelet kadroyu koruduklarını, ancak bununla yetinmeyip sıfırdan güçlü bir kadro kurma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Keser, "Dış transferde şu ana kadar Mehmet Elma ve Baran Yardımcı ile sözleşme imzaladık. Ancak bu transferler sadece başlangıç. Taraftarımızı heyecanlandıracak bir bomba transfer üzerinde çalışıyoruz. Kadromuzu hem tecrübeli hem genç yeteneklerle güçlendireceğiz" dedi.

Yeni sezon planlamasında yalnızca lige tutunmak değil, doğrudan şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan Keser, "Kuşadasıspor'un yeri amatör ligler değil. Tüm camia olarak tek hedefimiz yeniden 3. Lig'e dönmek. Taraftarımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuşadasıspor, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırarak hazırlık kampı programını açıklayacak. Yönetim, yeni sezon öncesi kentte futbol heyecanını tekrar yükseltmeyi amaçlıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

