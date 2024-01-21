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Kuşadasıspor Taraftarına Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Kuşadasıspor Taraftarına Taşlı Saldırı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kuşadasıspor ile küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor arasındaki maç sonrası Kuşadasıspor taraftarlarına taşlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri havaya ateş ederek olayları durdurdu.

Kuşadasıspor Taraftarına Taşlı Saldırı
21.01.2024 - 19:51,
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- Kuşadasıspor taraftarına taşlı saldırı

AYDIN - TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kuşadasıspor ile küme düşmeme mücadelesi veren Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kuşadasıspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren maç sonrası dönüş yoluna geçen Kuşadasıspor taraftarlarına taşlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri havaya ateş ederek olayları durdurdu.

Kuşadasıspor ile Akhisarspor bugün Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 64. dakikada Malik Karaahmet'in attığı golle Kuşadasıspor'un galibiyetiyle tamamlandı. Karşılaşma sonrası Kuşadasıspor taraftarlarını taşıyan otobüsler, Akhisar taraftarları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Kuşadasıspor kafilesini taşıyan otobüs şoförleri kapıları açarak otobüsü durdurdu ve Kuşadasıspor taraftarları kendilerini taşlayan Akhisar taraftarlarını kovalamaya başladı. Ardından güvenlik güçleri devreye giderek olayların büyümesini engelledi. Taraftarlar daha sonra otobüslere binerek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA
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