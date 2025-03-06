Kuşak Güreşi Antrenör Kursu Kayseri'de - Son Dakika
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Kuşak Güreşi Antrenör Kursu Kayseri'de

Kuşak Güreşi Antrenör Kursu Kayseri\'de

Kuşak Güreşi 1. Kademe Antrenör Kursu, 18-23 Mart 2025'te Kayseri'de düzenlenecek.

06.03.2025 12:02
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşi 1. Kademe Antrenör Kursu, 18- 23 Mart 2025 tarihleri arasında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Kayseri'de düzenlenecek olan Kuşak Güreşi 1. Kademe Antrenör Kursu, için başvuru süreci 5 Mart 2025 Çarşamba günü saat 10: 00'da başlayacak ve 14 Mart 2025 Cuma günü saat 24: 00'te sona erecek. Başvurular yalnızca E-Devlet sistemi üzerinden yapılacak olup, adayların spor bilgi sistemi, spor elemanı, kurs başvuru ekranından kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kursa katılmak için temel eğitim sınavını başarıyla tamamlamış veya bu sınavdan muaf olmak şartı aranırken, kurs için kontenjanın 50 kişi olarak belirlendiği belirtildi. Kurs kontenjanlarının dolması halinde ilerleyen tarihlerde yeni kurslar açılmaya devam edecek.

Ayrıca, güncel duyuruların Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceği de kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

23 Mart, Türkiye, kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuşak Güreşi Antrenör Kursu Kayseri'de - Son Dakika

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