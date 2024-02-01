Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Arkas Spor maçına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde hafta sonu sahasında Arkas Spor ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye spor, galibiyete odaklandı.

Akkuş Belediyespor Başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arkas Spor maçı hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda günde çift antrenmanla sürdürdüklerini söyledi.

Takımında her şeyin yolunda olduğunu ifade eden Lale, geçen hafta sonu Ziraat Bankkart karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyeti unuttuklarını aktardı.

Şimdi önlerinde yeni bir maç olduğunu belirten Lale, sahalarında ligin önemli ekiplerinden Arkas Spor ile karşılaşacaklarını kaydetti.

Lale, 4 Şubat Pazar günü oynayacakları maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını vurgulayarak, "Sahamızda, taraftarlarımızın önünde rakibimizi yenerek ligde galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu takımda herkesin tek bir hedefi var. O da ligde ilk 8'in içerisinde yer alabilmek. Bunu başarabilecek kadroya sahibiz. Arkas Spor karşısında elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında maçlarının tamamını Ünye'de oynadıklarını, taraftarların takıma önemli katkıları olduğunu belirten Lale, aynı desteğin sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.