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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 20-25, 18-25, 14-25 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 73 dakika sürdü.

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor\'u 3-0 Mağlup Etti
06.01.2024 - 16:53,
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Salon: Ünye

Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein (Alican İlker Çakır, Salih Özdemir, Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Bircan)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Halit Kurtuluş, Arda Bostan, Enes Atlı, Furkan Aydın, Gunter, Ivanov ( Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ali Eren Öztürk)

Setler: 20-25, 18-25, 14-25

Süre: 73 dakika (26, 27, 20)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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