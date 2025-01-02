Kuşgöz İzmir, Ziraat Bankkart Maçına Hazırlanıyor

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, ligin ikinci yarısına Ziraat Bankkart maçı galibiyetiyle başlamayı hedefliyor.

Takımın başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine, 4 Ocak Cumartesi günü sahalarında karşılaşacakları Ziraat Bankkart maçı hazırlıklarını Akkuş'ta sürdürdüklerini söyledi.

Lige verilen devre arasını iyi bir hazırlık süreciyle geçirdiklerini ifade eden Uslu, eksiklerini giderme noktasında çalıştıklarını ifade etti.

Uslu, ligin ikinci yarısının ilk maçını sahalarında lig lideri Ziraat Bankkart ile oynayacaklarını aktararak, bu maçı kazanarak ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirtti. Alacakları galibiyetin takıma moral vereceğini bildiklerini vurgulayan Uslu, bu bilinçle sahaya çıkıp oynayacaklarının altını çizdi.

Devre arası takıma bir transfer yaptıklarının bilgisini veren Uslu, yeni transferleri Finlandiyalı pasör Aaora Nikula'nın ekibe güç katacağını belirtti.