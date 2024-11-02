Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, Kütahyaspor İçin Destek Çağrısı Yaptı

Spor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Belediye Kütahyaspor için düzenlenen yardım yemeğinde şehrin iş insanları ve esnaflarıyla bir araya geldi. Başkan Kahveci, Kütahyaspor'un güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için destek çağrısında bulundu.

Şehrin önde gelen iş insanları ve Kütahyaspor gönüllülerinin katıldığı etkinlikte, kulübün sağlam temellere dayanarak uzun vadeli başarılara ulaşması için çeşitli destek önerileri gündeme geldi. Toplantıda konuşan Başkan Kahveci, Kütahyaspor'un şehrin ortak değeri olduğunu vurgulayarak, "Bu takım şehrimizin ortak değeri; hepimizin bu sorumluluğu paylaşması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kütahyaspor'un düzenli gelir kaynaklarına sahip olması ve altyapısının güçlendirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kahveci, iş insanlarının katkılarının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. - KÜTAHYA