Kütahya Belediye Başkanı, Şampiyon Genç Sporcuları Ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Okul Sporları Kick Boks Şampiyonası'nda dereceye giren genç sporcuları makamında ağırlayarak başarılarını kutladı.

Şampiyonada üstün performans sergileyerek Kütahya'yı gururlandıran sporcularla tek tek ilgilenen Başkan Kahveci, sporun gelişimi için belediye olarak her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret kapsamında, Türkiye Şampiyonu olan Havva Gülmüşcan ve şampiyonayı üçüncülükle tamamlayan Aslı Ece Oğurlu, Ezgi Ayşe Öztürk, Ahmet Kocaman ve Efe Başoğlu'na teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca, sporcuların başarılarında büyük emeği bulunan antrenörler Fatma Çakır ve Ahmet Arabacı da unutulmayarak teşekkürle onurlandırıldı.

Genç sporcuların disiplinli çalışmaları ve azimleriyle büyük başarılara imza attığını belirten Başkan Kahveci, "Sizler, şehrimizin gururusunuz. Azminiz ve başarınız, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecek. Bizler de sporun her alanında sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA