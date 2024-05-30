Kütahya Belediye Spor Kulübü Kick Boks Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika
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Kütahya Belediye Spor Kulübü Kick Boks Şampiyonasında Başarılı

Kütahya Belediye Spor Kulübü Kick Boks Şampiyonasında Başarılı

İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası ve 1. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarı elde etti. Kütahyalı sporcular önemli dereceler alarak Kütahya'yı başarılı bir şekilde temsil etti.

30.05.2024 08:44  Güncelleme: 08:45
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İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası ve 1. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nda Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarı elde etti.

Toplamda 45 ülkeden 5 binden fazla sporcunun katıldığı bu etkinlikte, Kütahyalı sporcular önemli dereceler alarak Kütahya'yı başarılı bir şekilde temsil etti.

Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nda: Elif Kaya, Genç Bayan K1 Rules 70 kg kategorisinde birinci, Ezgi Ayşe Öztürk, Genç Bayan K1 Rules +70 kg kategorisinde ikinci, Ebrar Gülmüşcan, Genç Bayan K1 Rules 65 kg kategorisinde ikinci, Fatma Çetin, Büyük Bayan Point Fighting 55 kg kategorisinde üçüncü, Asel Atun, Genç Bayan K1 Rules 60 kg kategorisinde üçüncü oldu.

Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda: Elif Kaya, Genç Bayan K1 Rules 70 kg kategorisinde üçüncü, Ezgi Ayşe Öztürk, Genç Bayan Full Contact +70 kg kategorisinde üçüncü, Ebrar Gülmüşcan, Genç Bayan Full Contact 65 kg kategorisinde üçüncü oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya Belediye Spor Kulübü Kick Boks Şampiyonasında Başarılı - Son Dakika

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