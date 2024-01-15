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Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Özel Kalem Müdürlüğü, finalde Zabıta Müdürlüğü'nü 6-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şampiyon takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti.

Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
15.01.2024 - 08:52,
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Kütahya Belediyesinin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu, Zabıta Müdürlüğü'nü finalde 6-2 mağlup eden Özel Kalem Müdürlüğü oldu. Özel Kalem Müdürlüğü, şampiyonluk kupasını ve hediyelerini Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın elinden aldı.

Kütahya'da altyapıdan üst yapıya birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesinin personelin motivasyonunu artırmak ve kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda final heyecanı yaşandı. Final maçından önce üçüncülük maçında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Rakibine 3-2 üstünlük sağlayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ise turnuvanın dördüncüsü oldu. Özel Kalem Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü arasında oynanan final maçı büyük heyecana sahne oldu. Zabıta Müdürlüğü'nü 6-2 mağlup eden Özel Kalem Müdürlüğü, Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde ter döken Çağatay Acar, 22 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Şampiyon takıma madalyalarını ve kupasını veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Burada amaç birinci ya da ikinci olmanın dışında kaynaşmayı sağlamak, kurum aidiyetini güçlendirmek ve personellerimiz arasındaki ilişkileri artırmak. Spor da bunun önemli bileşenlerinden birisi. Tüm takımlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bizim gözümüzde hepsi şampiyon. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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