Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Galatasaraylılar Derneği yönetimini ağırladı

Kütahya Belediyesi, şehirde spor kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar ve dernek yönetimini misafir etti.

Gerçekleştirilen ziyarette; Kütahya'da spor kültürünün daha geniş kitlelere yayılması, sosyal ve sportif projelerin hayata geçirilmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak organizasyon imkanları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımları dolayısıyla dernek yönetimine teşekkür etti.

Başkan Uğur Kırdar, Kahveci'ye ziyaret anısı olarak hediye takdim etti. - KÜTAHYA