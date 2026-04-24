Kütahya Belediyesi sporcuları Milli Takım kampına davet edildiler

Kütahyalı genç sporcular, Bursa'da 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Vahdettin İşsever Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda önemli dereceler elde ederek Milli Takım kampına davet edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı ve 10 gün süren şampiyonada genç boksörler, derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyonda Kütahya'yı temsil eden sporcular, gösterdikleri performansla dikkat çekti.

Kütahya Belediyespor adına ringe çıkan Melike Delibaş, Kadınlar 54 kilogram kategorisinde sergilediği başarılı performansla Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Finale kadar yükselme başarısı gösteren Delibaş, önemli bir başarıya imza attı.

Bir diğer başarılı sporcu Berra Yağmur Başarı ise Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü adına 65 kilogram kategorisinde mücadele etti. Rakiplerini geride bırakan Başarı, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Şampiyona sonrası her iki sporcunun performansı teknik ekipler tarafından olumlu değerlendirilirken, genç yetenekler Avrupa ve Dünya Şampiyonaları kapsamında düzenlenecek Milli Takım kampına davet edildi. - KÜTAHYA