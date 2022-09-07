Gençleri ve vatandaşları spora teşvik etmek, spor alanlarını çoğaltarak herkesin spor yapma imkanını kolaylaştırmak amacıyla, Kütahya Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği 14 semt sahası yapımı hızla başlanmıştı. Sahaların 6 tanesi mayıs ayında gençlerin kullanımına açılmıştı. Sahaların geri kalanları da hızla tamamlanarak gençlerin kullanımına sunuldu. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan protokol kçerçevesinde 14 farklı mahalledeki semt sahalarının yapımı tamamlandı.

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Semt sahaları hizmete sunuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.