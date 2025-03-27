Kütahya Belediyespor, Deplasmanda Farklı Galibiyetle Döndü

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda aldığı farklı galibiyetle şehre zaferle döndü.

Aydın Kuşadası'nda Aykim Söke Basketspor ile karşı karşıya gelen Kütahya ekibi, rakibini 108-70'lik skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan Kütahya Belediyespor, oyun boyunca üstünlüğünü koruyarak etkili hücumları ve sert savunmasıyla farkı açtı.

Ligde yükselişini sürdüren Kütahya Belediyespor, bir sonraki karşılaşmasını 29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 16.00'da Dumlupınar Spor Salonu'nda Tire Belediyespor'a karşı oynayacak.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. - KÜTAHYA