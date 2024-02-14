Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreşçileri Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreşçileri Gümüş Madalya Kazandı

Kütahya Belediyespor Kulübü Grekoromen Güreşçileri Gümüş Madalya Kazandı

Edirne'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarında Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçileri, altı sporcu ile katıldığı maçlarda 2 kategoride final yaparak gümüş madalya kazandı. Sporcular 44 kiloda İbrahim Sönmez ikinci, 100 kiloda da Sait Efe Çelik ikinci oldu. Sporcular, 24-26 Şubat tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı.

14.02.2024 10:02  Güncelleme: 10:05
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Edirne'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Grup Müsabakalarında Kütahya Belediyespor Kulübü güreşçileri, altı sporcu ile katıldığı maçlarda 2 kategoride final yaparak gümüş madalya kazandı.

Sporcular 44 kiloda İbrahim Sönmez ikinci, 100 kiloda da Sait Efe Çelik ikinci oldu.

Sporcular, 24-26 Şubat tarihleri arasında Niğde'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmeye hak kazandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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