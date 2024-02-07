Kütahya Belediyespor Kulübü Sporcuları Hünerlerini Sergiledi

Spor

Kütahya Belediye spor Kulübü takımlarının sporcuları, düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Cimnastik, atletizm, halter, boks, güreş, bisiklet, basketbol, voleybol, satranç, geleneksel ata sporları, halk oyunları, judo, oryantiring, kickboks, korfbol, tenis ve özel sporcular olmak üzere 17 branşta yaklaşık 1.700 sporcusu bulunan, Kütahya'da 2023 yılının en başarılı spor kulübü seçilen, 2023-2024 sezonunda bir çok başarıya imza atan, 44 altın madalya, 67 gümüş madalya ve 88 bronz madalya kazanan Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları, Sera Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kütahyalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kütahya Belediyespor Külübü sporcuları, aktif olan tüm branşların tanıtımını yaparken hünerlerini de sergiledi. - KÜTAHYA