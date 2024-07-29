Kütahya Belediyespor'un sporcusu Osman Emir Çekgen Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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Kütahya Belediyespor'un sporcusu Osman Emir Çekgen Türkiye 3'üncüsü oldu

Kütahya Belediyespor\'un sporcusu Osman Emir Çekgen Türkiye 3\'üncüsü oldu

Ordu'da gerçekleştirilen Baki Yürüker U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kütahya Belediyespor'un Emet'li sporcusu Osman Emir Çekgen 48 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

29.07.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Ordu'da gerçekleştirilen, Baki Yürüker U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında Kütahya Belediyespor'un Emet'li sporcusu Osman Emir Çekgen 48 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

26-28 Temmuz tarihleri arasında, Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Baki Yürüker U13 Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına 81 ilden 950 sporcu katıldı. Şampiyonada, Denizli GSK 108 puanla birinci olurken, Ordu GSK 96 puanla ikinci, Konya Selçuklu Belediyesi ise 91 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonaya Kütahya Belediyespor bünyesinde güreşlere katılan Emetli Osman Emir Çekgel, 48 kiloda Türkiye 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya Belediyespor'un sporcusu Osman Emir Çekgen Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika

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