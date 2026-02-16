Kütahya\'da 3x3 Basketbol İl Birinciliği Tamamlandı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Gençler 3x3 Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında büyük bir heyecanla tamamlandı.

Kütahya'da gerçekleştirilen müsabakalarda, hızlı oyun yapısı ve yüksek tempoyla oynanan karşılaşmalar sporseverlere keyifli anlar yaşattı. Turnuva boyunca genç sporcular, yeteneklerinin yanı sıra takım ruhu, azim ve centilmenlikleriyle de dikkat çekti.

Organizasyon sonunda dereceye giren takımlar belli olurken, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA