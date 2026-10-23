Kütahya'da Cumhuriyet Koşusu'nda 100 sporcu koştu, dereceliler Ankara'da yarışacak - Son Dakika
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Kütahya'da Cumhuriyet Koşusu'nda 100 sporcu koştu, dereceliler Ankara'da yarışacak

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Kütahya\'da Cumhuriyet Koşusu\'nda 100 sporcu koştu, dereceliler Ankara\'da yarışacak
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Kütahya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen koşuya 6 kategoride yaklaşık 100 sporcu katıldı. Derecelilerin ödülleri 29 Ekim'de verilecek, dereceye girenler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı Ankara'da temsil edecek.

Kütahya'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Akkent Mahallesi'ndeki spor salonunun önünden başlayan koşuya, 6 farklı yaş kategorisinde yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele eden sporcuların ödüllerinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verileceği bildirildi.

Yarışmada derece alan sporcuların, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil etmek üzere Ankara'da piste çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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