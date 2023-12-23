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Kütahya'da derece yapan sporculara ödül gecesi düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya'da derece yapan sporculara ödül gecesi düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde derece yapan sporcular ile aileleri onuruna ödül gecesi düzenlendi. Şampiyonalarda başarı elde eden karateciler ve güreşçiler plaketlerle ödüllendirildi.

Kütahya\'da derece yapan sporculara ödül gecesi düzenlendi
23.12.2023 - 13:01,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde derece yapan sporcular ile aileleri onuruna ödül gecesi düzenledi.

Belediye Sosyal Tesislerinde Belediye Spor Kulübü bünyesinde sportif çalışmalarını sürdüren ve çeşitli şampiyonalarda derece yapan sporcular ile aileleri onuruna ödül gecesi düzenledi.

İtalya'nın Venedik şehrinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Karate Şampiyonası'nda şampiyon çıkartan karateciler ve Kütahya Güreş Şampiyonasına 15 altın madalya ile damga vurarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan güreşçiler, Meteoroloji Sosyal Tesisleri'nde plaketle ödüllendirildi.

Antrenörler Mustafa Oğulcan Alımcı, Fatma Özhan ve Ahmet Yaşar Yıldız ile beraber toplam 34 sporcu alkışlar eşliğinde teker teker anons edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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