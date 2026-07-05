Kütahya\'da Geleneksel Rahvan At Yarışları

Kütahya'da düzenlenen geleneksel rahvan at yarışlarında, 30 ilden getirilen yaklaşık 100 at mücadele etti.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde organize edilen yarışlar, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda yaklaşık 100 rahvan atı dereceye girebilmek için yarıştı.

Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Birol Babanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun her yıl yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır rahvan at yarışları düzenlediklerini belirten Babanoğlu, amaçlarının ata sporunu gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.

Yarışların aynı zamanda kentin tanıtımına katkı sağladığını dile getiren Babanoğlu, "Amacımız ata sporunu sevdirmek ve yaşatmak. Bu yarışlarla aynı zamanda Kütahya'mıza hizmet vermek istiyoruz. Yaklaşık 30 farklı ilden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burada bugün yaklaşık 100 atımız yarışıyor." dedi.

Dereceye giren at sahiplerine Türk bayrağı ve kupa takdim edildiğini aktaran Babanoğlu, ağustos ayında düzenlemeyi planladıkları büyük rahvan at yarışları öncesinde organizasyonun hazırlık niteliği taşıdığını kaydetti.

Yarışlar sonunda dereceye giren at sahiplerine ödülleri verilirken, etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.