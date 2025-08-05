Kütahya\'da İlk Açık Hava Taekwondo Turnuvası Gerçekleştirildi

Kütahya'da, Minikler Açık Hava Taekwondo Turnuvası gerçekleştirildi. 8 kategoride 65 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, kentte ilk kez açık havada düzenlenmesiyle dikkat çekti.

Taekwondo Kütahya İl Temsilcisi Fatih Akbunar, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada amaçlarının çocukları spora kazandırmak olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli hedefimiz milli sporcular yetiştirmek, ardından da ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek seviyeye ulaştırmak. En büyük gayemiz, çocuklarımızı sokaktan uzak tutup kötü alışkanlıklardan koruyarak spora yönlendirmek" diye konuştu.

Akbunar, turnuvanın açık havada yapılmasının sebebinin çocuklara ve halka güzel bir anı bırakmak olduğunu belirterek, Afyonkarahisar ve Eskişehir'den gelen spor gruplarının yanı sıra Kütahya merkez ve ilçelerden de yoğun katılım olduğunu söyledi.

İl temsilciliği olarak Ağustos ayında Aizanoi Antik Kenti'nde 10-15 şehirden yaklaşık 300-350 sporcunun katılımıyla yeni bir açık hava turnuvası düzenlemeyi planladıklarını açıklayan Akbunar, "Tarihle sporu bir araya getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Kütahya'da Taekwondo'ya olan ilginin giderek arttığını belirten Akbunar, göreve geldiklerinde yaklaşık 300 civarında olan sporcu sayısının bugün 408'e yükseldiğini, hakem sayısının ise 5'ten 20'ye çıktığını kaydetti. Ayrıca antrenör sayısının da 9-10'a ulaştığını ifade ederek, tekvando sporunun her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Akbunar, turnuvaya destekleri dolayısıyla Taekwondo Federasyonu Başkanı Bari Tanrıkulu, Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük'e teşekkür etti. - KÜTAHYA