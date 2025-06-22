Kütahya'da Judo Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar ???????Şampiyonası, Kütahya'da sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonada 66 ilden toplam 1101 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda sıkletlerinde şampiyon olan sporcular şöyle:

Erkekler: Muhammed Üveys Sevindi (38 kilo), Kerem Çebi (42 kilo), Süleyman Doğru (46 kilo), Mehmet Emir Ulusoy (50 kilo), Alperen Demir (55 kilo), Muhammed Çığrıkcı (60 kilo), Ahmet Mesut Pekşen (66 kilo), Ömer Samet Ünal (73 kilo), Halil Tuna İmre (+73 kilo)

Kadınlar: Ilgın Zincir (36 kilo), Yağmur Meral (40 kilo), Sude Akan (44 kilo), Büşra Birleşik (48 kilo), Betül Yılmaz (52 kilo), Ayşe Şimal Sancak (57 kilo), Aylin Melisa Abalı (63 kilo), Rabia Yağmur Özbuda (70 kilo), İdil Yaman (+70 kilo)