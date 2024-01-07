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Kütahya'da Kick Boksta Dereceye Giren Sporcular Ödüllendirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Kick Boksta Dereceye Giren Sporcular Ödüllendirildi

Kütahya'da düzenlenen törende kick boksta dereceye giren sporcular ödüllendirildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve diğer yetkililerin katıldığı törende, sporculara ödülleri takdim edildi. Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirildiğini belirtti ve başarıların devam edeceğini söyledi.

Kütahya\'da Kick Boksta Dereceye Giren Sporcular Ödüllendirildi
07.01.2024 - 13:34,
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Kütahya'da kick boksta ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz, Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve Kick Boks Milli Takım Hakemi Fatma Çakır, sporcular ve aileleri katıldı.

Kinc Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı, geçtiğimiz yıl kick boksta birçok ulusal ve uluslararası başarı elde ettiklerini dile getirdi. Arbacı, "Biz burada gençlerimize sadece spor eğitimi vermiyoruz. Gençlerimizi aynı zamanda milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Kick boksta başarılarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Daha sonra kick boksta başarı elde eden sporculara ödülleri AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz, Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve Kick Boks Milli Takım Hakemi Fatma Çakır tarafından takdim edildi.

Kick Boks Kütahya İl Temsilcisi Ahmet Arabacı ve Kick Boks Milli Hakemi Fatma Çakır tarafından AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'ya birer çift eldiven hediye etti. Önsay ve Bayırcı, eldivenleri giyerek basın mensuplarına poz verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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