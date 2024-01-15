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Kütahya'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Kütahya'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Kurulu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Işık, hakemlere destek sözü verdi ve Ahmet İlhan Aydın yönetimi güven tazeledi.

Kütahya\'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Kurulu Yapıldı
15.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:55
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Kütahya'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Kurulu yapıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ressam Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Genel Kuruluna katıldı.

Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Spora emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hakemlerimiz adaleti sağlayan taraf olduğu için o kararları verirken ne kadar zorlandığını biliyoruz. Hakemlerimize başarılar diliyorum ve teşekkürlerimi iletiyorum. Biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Sizlere, bu gençlere ve şehrimize ne kadar hizmet etsek azdır" ifadelerini kullandı.

Tek listenin olduğu genel kurulda Ahmet İlhan Aydın ve yönetimi tekrar seçilerek güven tazeledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Kurulu Yapıldı - Son Dakika
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