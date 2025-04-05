Kütahya'da U17 Güreş Türkiye Şampiyonası Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Kütahya'da U17 Güreş Türkiye Şampiyonası Coşkuyla Başladı

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda başlayan U17 Grekoromen ve U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, genç güreşçilerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Açılış töreninde konuşan milletvekili, sporculara olimpiyat hedefi koymalarını tavsiye etti.

05.04.2025 21:58
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- Kütahya'da U17 Güreş Türkiye Şampiyonası coşkuyla başladı

KÜTAHYA - U17 Grekoromen ve U17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından genç güreşçilerin katıldığı organizasyon renkli anlara sahne oldu.

Açılış törenine Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İ. Gürol Güzey, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve DPÜ Rektör Yardımcısı Ayhan Kahraman ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Mehteran takımının gösterisiyle başlayan etkinlikte, grekoromen stil müsabakaları yapıldı ve başarılı sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyon boyunca sporcuların ve izleyicilerin heyecanı gözlerden kaçmadı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, şampiyonaya 60 ilden bine yakın sporcunun katıldığını ifade etti.

Milletvekili Bayırcı'dan, genç sporculara: "Hedefiniz olimpiyat şampiyonluğu olsun"

Açılışta konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, genç sporculara önemli mesajlar verdi. Bayırcı, sporculara hayal kurmaktan vazgeçmemeleri çağrısında bulunarak, "Lütfen hedefinizi ve hayallerinizi sınırlamayın. Kendinize hedef olarak Olimpiyat Şampiyonluğu, Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarını koyun" dedi.

Konuşmasında Türkiye'nin son 22 yılda geçirdiği dönüşümleri vurgulayan İsmail Çağlar Bayırcı, "Artık masada oyun kuran bir Türkiye var. Bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide ve sporda güçlü bir ülkeyi hep birlikte inşa ediyoruz. Sizlerin de gayretiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte kuracağız" diye konuştu. Bayırcı, konuşmasının sonunda sporcuların ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ederek, gençlere başarılar diledi.

Şampiyonanın 8 Nisan günü sona ereceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya'da U17 Güreş Türkiye Şampiyonası Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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