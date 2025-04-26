Kütahya\'da Vefa Semt Spor Alanı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'ne Tahsis Edildi

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Kütahya Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Vefa Semt Spor Alanı, 15 yıl süreyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Tesis, amatör spor kulüplerinin antrenman ve müsabakalarının yanı sıra, bakanlık projeleri doğrultusunda halkın hizmetine sunulacak.

Amatör kulüpler ve vatandaşlar, tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek faaliyetlerden faydalanabilecek. Tesiste gerekli onarım ve tadilat çalışmalarına kısa sürede başlanacağı belirtilirken, alanın modern ve kullanışlı hale gelmesi için yoğun bir çalışma yürütüleceği ifade edildi.

Yetkililer, sporcuların daha iyi imkanlarda antrenman yapabilmesi adına gösterilen bu çabanın Kütahya'daki spor kültürüne önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Tesisin şehrin tüm spor severlerine hayırlı olması temennisinde bulunularak, projeye destek veren herkese teşekkür edildi. - KÜTAHYA