Kütahya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni yapıldı. 55 antrenör eşliğinde 5-18 yaş grubu çocuklara 21 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek olan Yaz Spor Okulları'na bin 500 sporcunun başvuru yaptığı belirtildi.

28.06.2024 10:44
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Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleşti.

Kütahya'da 55 antrenör eşliğinde 5-18 yaş grubu çocuklara, 21 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi verilecek Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni Dumlupınar Spor Salonu'nda düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Turhan Yavuz'un açılış konuşmasıyla başlayan tören, farklı branşlardaki çocuk ve genç sporcuların hünerlerini sergilemesiyle sona erdi.

Spor Okullarına 21 branşta bin 500 sporcunun başvuru yaptığını ve kapasiteyi artırarak 5 bin kişiye eğitim vermeyi hedeflediklerini söyleyen Müdür Turhan Yavuz, gençlerin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için tedbir almak zorunda olduklarını belirten Yavuz, "Yaz Spor Okulları vesilesiyle geleceğimiz olan çocuklarımız yeteneklerini keşfederken aynı zamanda dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte mücadele etmeyi öğrenecekler" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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