Kütahya İl Protokolü ve İş Adamları Belediye Kütahyaspor'a Destek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kütahya İl Protokolü ve İş Adamları Belediye Kütahyaspor'a Destek İçin Bir Araya Geldi

Kütahya İl Protokolü ve İş Adamları Belediye Kütahyaspor\'a Destek İçin Bir Araya Geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Kütahyalı iş adamlarının katıldığı yemek programında, TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor için destek istendi.

11.09.2024 10:30  Güncelleme: 10:38
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Kütahya il protokolü ve iş adamları, Belediye Kütahyaspor'a destek için yemekte bir araya geldi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve Kütahyalı iş adamlarının katıldığı yemek programında, TFF 3. Lig takımlarından Belediye Kütahyaspor için destek istendi.

Kütahya'nın bir araya gelindiğinde çok güçlü ve karakterli bir şehir olduğunu belirten Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya, "Son 25 yılda kurulan en iyi, en karakterli Kütahyaspor'u kurduk. Kütahyaspor ilk maçında, Tokat deplasmanında ne kadar karakterli olduğunu gösterdi. Biz kesinlikle transferlerde yetenekten ziyade karaktere baktık. El ele verip sizlerde destek olursanız Kütahyaspor'u hakettiği yere getireceğiz" diye konuştu.

Belediye Kütahyaspor ürünlerinin üretilip satılması için satış sözleşmesinin imzalandığını ve benzin istasyonu, kafe, market gibi işletmeler açarak Kütahyaspor'a gelir sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, iş adamlarından son defa destek istediklerini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın'da bu sene son kez destek istediklerinin altını çizerek, "Bu saatten sonra hiç kimseden hiçbir şekilde para toplanmayacak" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ise bu toplantının hayırlı sonuçlara vesile olacağını umut ettiğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kütahya İl Protokolü ve İş Adamları Belediye Kütahyaspor'a Destek İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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